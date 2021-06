Insalata pantesca, la ricetta di Fabio Potenzano per l’estate

La ricetta di Fabio Potenzano per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 giugno 2021, la ricetta dell’insalata pantesca. Filetti di sgombro e iniziamo con la marinatura, proseguiamo con la cipolla, mariniamo anche questa. Seguiamo nel dettaglio la ricetta agrodolce di Fabio Potenzano, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per l’insalata pantesca. Un po’ di trucchetti in questa ricetta dello chef siciliano, il risultato è un piatto estivo goloso, colorato, leggero ma soddisfacente allo stesso tempo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi, la ricetta dell’insalata con le patate, lo sgombro, i pomodorini e la cipolla, ma non solo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FABIO POTENZANO – INSALATA PANTESCA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: puliamo il pesce, otteniamo i filetti, non togliamo la pelle, aromatizziamo con la menta fresca, bacche di pepe rosa. Scaldiamo l’acqua con l’aceto di riso, nel pentolino, uniamo una foglia di alloro. A parte misceliamo sale e zucchero e versiamo nel pentolino, mescoliamo bene e arriviamo almeno a 60° C e versiamo la marinata sul pesce. Lo conserviamo coperto con la pellicola in frigo anche fino a 10 giorni.

Tagliamo la cipolla rossa sottile e mariniamo con acqua e aceto di vino rosso, togliamo così la parte pungente della cipolla.

Tagliamo i pomodorini a metà e condiamo con sale, pepe, olio e origano e lasciamo da parte 10 – 15 minuti. Tagliamo le patate a fette e le lessiamo, magari a vapore.

Possiamo adesso preparare l’insalata: mettiamo le patate sul fondo, condiamo con il sale, l’origano, l’olio di oliva, pomodorini conditi prima, le olive verdi e le olive nere denocciolate. Quindi i capperi, le cipolle marinate, il pesce marinato, il basilico fresco. Per finire un po’ di polvere di capperi e serviamo la gustosa insalata estiva, ben fredda o a temperatura ambiente.