Pane greco al pomodoro, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta del pane greco al pomodoro è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 16 giugno 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta per un pane al pomodoro ma in realtà sono delle focaccine, sono delle pizzette con pomodoro e feta. Una vera delizia anche questa ricetta di oggi di Fulvio Marino, una golosità rustica di Fulvio Marino per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Un estratto di pomodoro nell’impasto del pane greco e abbiamo già un impasto rosso. Seguiamo nel dettaglio la ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del pane greco al pomodoro.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO FULVIO MARINO – PANE GRECO AL POMODORO

Ingredienti: 500 g di farina di semola di grano duro, 500 g di farina tipo 0, 200 g di estratto di pomodoro, 400 g di acqua, 10 g di lievito fresco di birra, 40 g di olio, 20 g di sale – feta, pomodori gialli e rossi, origano

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, l’estratto di pomodoro che possiamo preparare anche frullando il pomodoro. Uniamo anche l’acqua, quasi tutta, impastiamo con il cucchiaio. Inseriamo il sale e il resto dell’acqua, mescoliamo e uniamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare 1 ora e mezza coperto a temperatura ambiente. Mozziamo con le mani i panetti, non strappiamo, non tiriamo la pasta ma mozziamo come si fa con le mozzarelle. Facciamo delle palline rotonde che facciamo riposare 2 minuti sul tavolo.

Formiamo con il palmo della mano dei filoni che facciamo lievitare sulla teglia unta per un’altra ora a temperatura ambiente coperti. Poi sulla teglia foderata con la carta forno schiacciamo un po’ queste focaccine, facciamo i classici buchi da focaccia e condiamo con pomodorini interi, la feta a pezzetti, abbondante origano e olio e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 240° C per 12 minuti circa.