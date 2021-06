Super wrap da spiaggia, la ricetta estiva di Simone Buzzi

La ricetta del super wrap di Simone Buzzi, una ricetta estiva per E’ sempre mezzogiorno. Un wrap grande da spiaggia, un’idea molto golosa per la puntata di oggi 17 giugno 2021. Evelina Flachi segue preoccupata la ricetta, quando in cucina a E’ sempre mezzogiorno c’è Simone Buzzi ci sono sempre tante calorie, tanti grassi. Scopriamo però cosa ha proposto Buzzi per le ricette estive. Manca poco alla fine di questa prima edizione di E’ sempre mezzogiorno e iniziamo le ricette per la spiaggia. Ecco la ricetta di oggi di Simone Buzzi per l’estate, ma possiamo fare solo una wrap e rendere tutto più semplice.

RICETTE SIMONE BUZZI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – SUPER WRAP DA SPIAGGIA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per il wrap impastiamo la farina con l’olio, il sale e l’acqua, non mettiamo il lievito perché è un po’ l’impasto della piadina. Facciamo riposare 20 minuti coperta con la pellicola a temperatura ambiente.

Stendiamo i dischetti di impasto grandi quanto la padella antiaderente. Facciamo cuocere nella padella bollente, sui due lati ottenendo le wrap ben cotte con qualche macchiolina scura.

Tagliamo il petto di tacchino a striscioline. Ovviamente possiamo usare anche il pollo invece del tacchino.

Nella teglia mettiamo la farina. In una ciotola rompiamo le uova e le sbattiamo con un pizzico di sale. Tuffiamo il tacchino nella farina, poi immergiamo nelle uova e con delicatezza aiutandoci con la pinza passiamo la carne nei fiocchi di mais pigiando bene per farli attaccare.

Friggiamo la carne nella padella con olio profondo e bollente a fiamma alta. Usiamo l’olio di mais o di girasole. Scoliamo su carta da cucina.

Tagliamo la melanzana a fette lunghe lasciando la buccia e grigliamo sulla piastra. Laviamo la lattuga romana e tagliamo a pezzi. Tagliamo i pomodori a fette. Nella ciotola mettiamo pomodori e lattuga condiamo con sale e olio.

Yogurt, tabasco, succo di limone, erba cipollina tritata, sale e un po’ di olio, mescoliamo., abbiamo la salsa.

Tagliamo la cipolla a fettine e mariniamo cin vino rosso e zucchero, lasciamo almeno una notte fuori dal frigo.

Abbiamo le wrap cotte e le disponiamo una accanto all’altra un po’ sovrapposte per fare la super wrap. Spalmiamo il formaggio , aggiungiamo l’insalata, la feta a dadini, le melanzane grigliate, la cipolla in agrodolce, il pollo che va salato, la salsa preparata prima e ancora tabasco, succo di limone e possiamo arrotolare il tutto dalla parte lunga.

Foderiamo la teglia con la carta alluminio e disponiamo la super wrap mettiamo in forno a 180° C per 10 minuti. Poi tagliamo a pezzi e mangiamo. Possiamo fare anche le wrap singole.