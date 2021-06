Curry di pesce alla mauriziana, ricetta di Antonella Ricci

La ricetta di Antonella Ricci del curry di pesce alla mauriziana è il piatto completo di oggi 21 giugno 2201 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, è il piatto con le melanzane, la gallinella, il riso in bianco, la zuppa di lenticchie, il pane cotto in padella e il cetriolo, davvero un piatto incredibile con tante cose buonissime. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta di oggi di Antonella Ricci, la ricetta di curry di pesce. Ecco come si prepara tutto in modo semplice, basta organizzarsi e potremo preparare tutto in tempo, magari qualcosa la prepariamo anche prima, in anticipo. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno del lunedì.

RICETTE ANTONELLA RICCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – CURRY DI PESCE ALLA MAURIZIANA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: laviamo le melanzane, lasciamo la buccia e tagliato a dadini, condiamo con il sale e lasciamo per mezz’ora facendo scolare, asciughiamo e friggiamo in padella, facciamo dorare.

In un’altra padella un filo di olio e aglio, facciamo soffriggere, aggiungiamo peperoncini, erbe tritate e zenzero grattugiato, facciamo andare e uniamo poco dopo i pomodori a pezzetti, mescoliamo e uniamo il curry, facciamo andare e poi aggiungiamo l’acqua, più o meno 600 grammi. Facciamo bollire e aggiungiamo la gallinella a pezzi. Facciamo cuocere con il coperchio per 10 minuti, poi uniamo le melanzane fritte e questo è pronto. Versiamo nella ciotola al momento di servire.

Impastiamo la farina con olio, sale, acqua e otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare 30 minuti. Formiamo i panetti, li stendiamo e otteniamo dei dischi sottili. Spennelliamo con olio e ripieghiamo, come un fagottino, stendiamo sempre con il matterello e abbiamo di nuovo i dischi sottili che cuociamo in padella calda e leggermente unta con olio. Facciamo cuocere e dorare.

Prepariamo il riso in bianco, prepariamo la zuppa di lenticchie. Serviamo il curry di pesce con il pane, il riso, le lenticchie e anche i cetrioli grattugiati e conditi.