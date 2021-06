La ricetta delle triglie su panzanella, la ricetta di Michele Farru per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 giugno 2021. Lo chef sardo è anche insegnante e chi più di lui ci può spiegare come si puliscono le triglie. Se non siamo capaci, per non rovinare il pesce, ci facciamo aiutare dal pescivendolo perché dobbiamo farcirle le nostre triglie, quindi non devono avere nemmeno una spina o altro. Una salsa fatta con pesche e pomodori, la panzanella che in estate è sempre buonissima e poi le triglie farcite in modo molto semplice. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi di Michele Farru per fare le triglie su panzanella.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 22 GIUGNO 2021 – TRIGLIE SU PANZANELLA DI MICHELE FARRU

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: peliamo le pesche, tagliamo a pezzi, tagliamo a dadini anche i pomodori, uniamo aceto, olio, sale e pepe, frulliamo con il mixer a immersione.

Puliamo le triglie che scegliamo di grandezza media. Se non siamo capaci di pulire bene le triglie, anche dalle spine, ci facciamo aiutare dal pescivendolo. Dobbiamo ottenere dei filetti di triglie che restano però unite dalla coda. Spalmiamo l’aglio nero fermentato sui filetti, aggiungiamo sale e pepe, foglie di basilico fresche, in pratica farciamo le triglie, le chiudiamo a portafoglio. Cuociamo nella padella antiaderente foderata con la carta forno e con un po’ di olio di oliva.

Tagliamo il pane, la mollica a dadini, versiamo nella ciotola e aggiungiamo cipollotto tritato, olive taggiasche, pomodori a dadini, carota a dadini, scorza di limone grattugiata, olio di oliva, aceto bianco, basilico, amalgamiamo bene il tutto, facciamo insaporire. Questa panzanella va preparata un po’ prima per renderla più gustosa.

Serviamo la panzanella aggiungendo nel piatto anche la salsa pomodori e pesche frullata e ovviamente completiamo con le triglie ben cotte.