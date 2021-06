Ricette Fulvio Marino: brioche col tuppo

La ricetta delle brioche col tuppo di Fulvio Marino, una vera golosità dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta delle brioche siciliane che possiamo gustare con la granita alle mandorle di Massimiliano Scotti. Ovvio che se andiamo in Sicilia possiamo gustare le vere brioche con il tuppo ma con la ricetta di Fulvio Marino possiamo provare ugualmente a fare delle ottime brioche per tutta la famiglia. Le ricette di Fulvio Marino sono sempre perfette, non perdiamo la ricetta di oggi 24 giugno 2021, la ricetta delle brioche siciliane, di queste favolose brioche di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO E’SEMPRE MEZZOGIORNO – BRIOCHE COL TUPPO

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 forte (minimo 14% di proteine), 4 uova medie, 300 g di latte, 140 g di zucchero, 20 g di sale, 20 g di lievito fresco di birra, 200 g di burro, scorza di limone e scorza di arancia, bacca di vaniglia, uovo sbattuto per spennellare

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina forte, quasi tutto il latte e lo zucchero, il lievito di birra fresco sbriciolato, impastiamo e uniamo le uova intere, impastiamo a mano o con l’impastatrice a velocità bassa. Uniamo il sale e il resto del latte, impastiamo e uniamo il burro a pomata, impastiamo e completiamo con la scorza di limone e la scorza d’arancia grattugiata, i semi di vaniglia.

Facciamo lievitare due ore in frigo e 1 ora a temperatura ambiente. Versiamo sul tavolo e dividiamo in pezzature da 60 grammi e da 30 – 35 grammi. Facciamo le palline ben strette. La pallina grande la schiacciamo e al centro creiamo un incavo dove disponiamo la pallina piccola. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente coperto con la teglia. Spennelliamo delicatamente poi con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno ventilato a 190° C per circa 15 minuti.