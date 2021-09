Antonella Ricci prepara i crocchettoni di patate ripieni, la ricetta

La ricetta di Antonella Ricci per fare i crocchettoni di patate ripieni, dei crocchettoni di patate fritti ovviamente molto golosi per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la bravissima Antonella Ricci a suggerire come si preparano queste grandi crocchette di patate ripiene e fritte. E’ un primo, un antipasto o un secondo piatto? Dipende da quanti ne mangiamo o se mangiamo solo i crocchettoni di patate, quindi facciamo come vogliamo. Dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno Antonella Ricci consiglia di friggere queste crocchette di patate con olio di oliva, che portiamo a 170° senza mai superare. Ecco come si fanno queste crocchettone di patate ripiene e fritte di oggi 16 settembre 2021.

Ricette E’ sempre mezzogiorno, crocchettoni di patate ripieni e fritti di Antonella Ricci

Ingredienti: 500 g di patate lesse, 100 g di formaggio grattugiato, 2 tuorli, noce moscata, 100 g di caciocavallo, 100 g di pancetta, sale, pepe e 100 g di bietole sbollentate

Per la salsa: 300 g di pomodori rossi, 2 peperoncini, 10 g di capperi, 10 ml di aceto di mele, 10 g di zucchero, origano fresco, sale, olio evo – Per la panatura: 2 uova, 100 g di pane grattugiato e olio evo per friggere

Preparazione: lessiamo le patate e schiacciamo ancora calde, versiamo nella ciotola e aggiungiamo i tuorli d’uova, il formaggio grattugiato, noce moscata grattugiata fresca, sale, pepe e amalgamiamo bene il tutto. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo almeno mezz’ora, deve diventare ben freddo.

Tagliamo la pancetta a cubettini, tagliamo a listarelle il caciocavallo. Lessiamo le bietole, strizziamo bene e tritiamo. Togliamo dal frigo il composto.

Sul piano di lavoro disponiamo la pellicola per alimenti e adagiamo un po’ di composto con le patate, creiamo un rettangolo e farciamo con bieta, pancetta e caciocavallo. Ci aiutiamo con la pellicola per formare il crocchettone. Passiamo i crocchettoni nella panatura, quindi prima nelle uova sbattute con un po’ di sale e poi nel pane grattugiato. Friggiamo i crocchettoni di patate in olio profondo e ben caldo. Scoliamo su carta da cucina.

Per la salsa frulliamo gli ingredienti suggeriti, i pomodori sono semplicemente sbollentati velocemente per togliere la pelle. E’ una salsa molto veloce. Serviamo i crocchettoni con la salsa in una ciotola.