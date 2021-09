Crostata salata di Zia Cri, la ricetta con zucchine e formaggio Brie

Anche oggi 23 settembre 2021 le ricette di Zia Cri ci deliziano e con una torta rustica, con la crostata salata con zucchine e brie. Zucchine e formaggio per un ripieno goloso e semplice da preparare. Con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno zia Cri ci insegna a preparare un pranzo o una cena in pochissimo tempo. Niente di più veloce di una torta salata fatta con la pasta già pronta, con la pasta briseè. Seguiamo insieme gli ingredienti necessari per questa preparazione ma non perdete le altre ricette di Zia Cri. Cristina Lunardini ha sempre una golosa idea per tutti.

Ricette Zia Cri, la crostata salata con zucchine e brie – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 rotolo di pasta briseè rotonda, 3 zucchine, 80 g di formaggio grattato, 3 uova, 250 ml di latte, 350 g di formaggio brie, timo, sale e pepe

Preparazione: abbiamo la pasta briseè già pronta in frigo, la tiriamo fuori solo al momento della preparazione. Stendiamo la pasta e disponiamo all’interno della tortiera con tutta la carta forno. Con una forchetta bucherelliamo il fondo.

Grattugiamo le zucchine ben pulite, ovviamente le grattugiamo crude, usiamo la grattugia a fori grossi. Condiamo con sale, olio di oliva e pepe, mescoliamo. In un’altra ciotola lavoriamo le uova con il latte, sbattiamo e uniamo il formaggio grattugiato, va bene sia il pecorino che il grana o il parmigiano, il timo tritato e mescoliamo bene.

Sgoccioliamo bene il composto di zucchine e versiamo sulla pasta briseè, copriamo con le fette di formaggio brie e poi versiamo sopra il composto di uova e latte. Mettiamo in forno a 180° già raggiunti per 40 – 45 minuti ma facciamo attenzione che non si bruci il fondo ma anche che non resti crudo. Possiamo coprire con carta forno se necessario oppure portare lo stampo verso il basso del forno se sotto la torta è cruda.