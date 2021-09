Pane al cioccolato, la ricetta di Fulvio Marino

Pane al cioccolato di Fulvio Marino o pane gianduia dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 28 settembre 2021. Una vera bontà nella puntata di oggi con Antonella Clerici e Fulvio Marino a iniziare dall’impasto ma anche la forma e il modo con cui Fulvio propone questo pane al cioccolato, a forma di babà. Possiamo ovviamente dare al pane al cioccolato di E’ sempre mezzogiorno la forma che vogliamo, poi possiamo servire in modo semplice oppure con la fonduta di cioccolato fondente, con le amarene sciroppate e se vogliamo aggiungiamo anche un po’ di verde ma solo per dare il colore. Non perdete questa ricetta del pane cioccolato gianduia di Fulvio Marino e le altre idee golose.

Ricette Fulvio Marino – La ricetta del pane gianduia per E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per l’impasto: 800 g di farina tipo 0, 200 g di farina integrale di grano tenero, 250 g di lievito madre, 650 g di acqua, 22 g di sale, 40 g di cacao in polvere, 100 g di gocce di cioccolato, 100 g di nocciola tonda gentile delle langhe

per la fonduta di cioccolato: 300 g di cioccolato fondente – 150 g di amarene sciroppate

Preparazione: impastiamo le due farine con 600 grammi di acqua e il lievito madre per alcuni minuti, aggiungiamo il sale con la restante acqua ed infine il cacao in polvere fino a farlo assorbire.

Quando l’impasto si presenta liscio ed omogeneo uniamo le gocce di cioccolato, la nocciola intera e facciamo incorporare all’impasto.

Lasciamo lievitare in frigo per 12 ore ben coperto. Formiamo delle pagnottine leggermente allungate da 150 grammi l’una e facciamo lievitare nei barattoli di alluminio oppure in uno stampo di silicone per la lievitazione per circa 4 ore. Mettiamo in forno a 250° per 20 minuti, poi abbassiamo il forno a 220° e cuociamo per altri 20 minuti.

Facciamo raffreddare, serviamo il pane al cioccolato in modo semplice oppure completiamo con il cioccolato fondente fuso e con le amarene sciroppate.