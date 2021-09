Panini al latte senza latte, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei panini al latte senza latte di Fulvio Marino, l’idea tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 30 settembre 2021. In realtà i panini al latte proposti oggi da Fulvio Marino sono preparati con il latte d’avena quindi un latte vegetale. Se preferiamo il latte vaccino possiamo sostituirlo nella ricetta e fare i classici panini al latte. Nella ricetta del pane al latte di E’ sempre mezzogiorno non dimentichiamo il miele e l’olio di oliva, la doppia lievitazione e magari seguiamo anche l’idea di farcire questi panini come ha fatto Fulvio Marino. Non perdete questa e le altre ricette per i panini, il pane, la pizza e le focacce da E’ sempre mezzogiorno.

Panini al latte senza latte di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 250 g di farina tipo 0, 250 g di farro bianco, 100 g di lievito madre, 290 g di latte di avena, 10 g di sale, 40 g di olio evo, 20 g di miele millefiori

Preparazione: nella ciotola come sempre versiamo le due farine e aggiungiamo il lievito madre, impastiamo aggiungendo quasi tutto il latte di avena, questo il latte consigliato quindi non latte vaccino, uniamo anche il miele. Impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto del latte e completiamo l’impasto, solo alla fine aggiungiamo l’olio di oliva che facciamo ben incorporare. Facciamo lievitare coperto a temperatura ambiente, l’impasto deve raddoppiare il suo volume iniziale.

Adesso dividiamo l’impasto lievitato in panetti da circa 80 grammi, facciamo delle pieghe, per due volte e diamo la forma allungata, la forma dei panini.

Disponiamo i panini sulla teglia con la carta forno e facciamo lievitare sempre coperto e a temperatura ambiente, devono di nuovo raddoppiare il loro volume. Spennelliamo con il latte vegetale e mettiamo in forno a 250° per circa 15 minuti. Possiamo gustare come preferiamo, farcire con la Nutella o la marmellata completando con lo zucchero a velo oppure con pomodori secchi, prosciutto cotto o altro.