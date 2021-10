Pizza marinara in teglia, la ricetta di Fulvio Marino

E’ da provare subito la ricetta di Fulvio Marino della pizza marinata in teglia, la pizza fatta in casa per E’ sempre mezzogiorno. Nella puntata del venerdì di oggi 1 ottobre 2021 non poteva mancare la ricetta della pizza, perché molti il sabato fanno la pizza in casa per la famiglia. Una pizza con passata di pomodoro, alici, pomodorini e niente mozzarella, quindi non è molto calorica. Se vogliamo possiamo cambiare il condimento e provare questo nuovo impasto di Fulvio Marino, tutto molto semplice ma con lievitazioni molto lunghe. Ecco la ricetta della pizza marinara in teglia.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pizza marinara in teglia

Ingredienti: per l’impasto: 1 kg di farina tipo 2 di grano tenero, 3 g di lievito di birra fresco, 800 g di acqua fredda, 25 g di sale, 30 g di olio evo

per farcire: 300 g di passata di pomodoro, 300 g di pomodorini maturi, 100 g di alici del cantabrico, prezzemolo, aglio, olio

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua fredda, impastiamo prima con il cucchiaio. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine uniamo l’olio di oliva, completiamo così l’impasto.

Copriamo l’impasto con la pellicola e mettiamo in frigo per 24 ore. Trascorso il tempo dividiamo in panetti da 600 grammi e facciamo lievitare ancora sulla teglia unta e coperti, lasciamo per 4 ore.

Adesso capovolgiamo il singolo impasto sul tavolo infarinato, facciamo attenzione a non sgonfiarlo. Allarghiamo con le mani e disponiamo sulla teglia, allarghiamo ancora. Condiamo con passata di pomodoro e mettiamo in forno 18 minuti a 250° ma i primi 10 minuti nella parte bassa e gli altri 8 nella parte al centro.

Togliamo dal forno e aggiungiamo i pomodorini a pezzi che abbiamo già condito con olio, sale, l’aglio ma a spicchi interi. Completiamo con le alici sott’olio.