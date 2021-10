Babà rustico salato, le ricette di Mattia e Mauro Improta

E’ da copiare la ricetta del babà rustico salato di Mattia e Mauro Improta, una ricetta classica napoletana ma con il babà salato di E’ sempre mezzogiorno diventa anche molto carino da servire. Con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 6 ottobre 2021 nuove idee per la cena o il pranzo e il babà rustico degli Improta lo gustiamo con la salsa di zucchine e con le fette di speck fresco o rosolato in padella, croccante. Mattia e Mauro Improta propongono la versione babà grande o babà salato in monoporzioni, dipende dallo stampo che abbiamo in cucina. Ecco la ricetta del babà rustico salato di oggi degli Improta.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mauro Improta – Babà salato

Ingredienti: 225 g di farina 00, 225 g di farina Manitoba, 100 g di formaggio grattugiato, 2 uova, 220 ml di latte, 12 g di lievito di birra, 50 g di burro, 10 g di sale, 10 g di zucchero

per la farcia: 150 g di provola, 150 g di provolone piccante, 150 g di salame, 150 g di mortadella

per la salsa: ½ cipolla, 4 zucchine, 100 ml di brodo vegetale, 20 ml di olio evo,

per guarnire: 4 fette di speck

Preparazione: iniziamo dalla base e nella ciotola versiamo le farine, uniamo il lievito che abbiamo già sciolto nel latte a temperatura ambiente. Iniziamo a mescolare e uniamo lo zucchero e il formaggio grattugiato, impastiamo e aggiungiamo le uova un po’ alla volta, il sale e continuiamo il nostro lavoro. Solo alla fine aggiungiamo il burro un po’ alla volta, facciamo ben assorbire e copriamo la ciotola. Facciamo lievitare al caldo per minimo 1 ora, deve raddoppiare il suo volume.

Prendiamo l’impasto lievitato e aggiungiamo salumi e formaggi tutti tagliati a dadini, amalgamiamo con cura. Versiamo l’impasto nello stampo grande per babà oppure negli stampini piccoli monoporzione. Copriamo e lasciamo lievitare fino a quando l’impasto raggiunge il bordo dello stampo. Mettiamo in forno per 40 minuti circa a 180°.

Intanto, prepariamo la salsa e nella padella facciamo soffriggere la cipolla con un pochino di olio, aggiungiamo le zucchine a dadini, aggiungiamo il brodo vegetale e facciamo cuocere 15 minuti, poi frulliamo col mixer a immersione.

Le fette di speck le passiamo in padella. Facciamo intiepidire il babà e serviamo con crema di zucchine e speck.