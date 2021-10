Lasagna di patate, la ricetta di Romana Bacarelli

Lasagna di patate, una ricetta E’ sempre mezzogiorno di Romana Bacarelli. Lei è una meravigliosa scoperta e le sue ricette sono molto golose e semplici. Con la lasagna di patate Romana ha conquistato il suo compagno, sembra sia davvero buonissima, non ci resta che seguire i consigli e i passaggi della ricetta e proporre anche noi a tavola questa lasagna fatta con le patate. L’aspetto è davvero ottimo non dimentichiamo di comprare la provola affumicata, ma come dice Romana che sia quella buona. Ecco come la Bacarelli ha preparato la sua lasagna con le patate. Non perdete le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 ottobre 2021.

La ricetta della lasagna di patate di Romana Bacarelli – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1,5 kg di patate, 500 g di provola affumicata, 250 g di prosciutto cotto, 150 g di formaggio grattugiato, olio evo, sale e pepe

per la besciamella: 150 g di burro, 150 g di farina, 1,5 l di latte, 2 cucchiaini di concentrato di pomodoro

Preparazione: peliamo le patate e le tagliamo a fette con la mandolina, in ogni caso dobbiamo tagliarle sottili. Mettiamo le patate in acqua fredda, bastano pochi minuti, scoliamo e condiamo con sale, pepe e olio di oliva.

Prepariamo la besciamella nel modo classico, quindi sciogliamo il burro nella pentola, uniamo la farina, mescoliamo e facciamo cuocere un po’, si deve dorare. Solo dopo uniamo il latte, mescoliamo e cuociamo fino a farla addensare. Possiamo aggiungere anche del concentrato di pomodoro. Saliamo e mescoliamo bene.

Nella teglia versiamo un po’ di besciamella, disponiamo lo strato di patate, aggiungiamo altra besciamella e poi la provola a fette, il prosciutto a pezzetti o a fettine, il formaggio grattugiato e proseguiamo con altri strati. Completiamo con la besciamella e il formaggio grattugiato. Mettiamo in forno 200° per circa 30 minuti ma coperto con la carta forno e poi mettiamo ancora in forno altri 40 minuti.