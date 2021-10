Ricette Fulvio Marino, miche francese

Una nuova ricetta di Fulvio Marino oggi 13 ottobre 2021 ed è un altro pane, la miche francese, da provare. Come sempre Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non si accontenta dell’impasto, della lievitazione e della cottura del suo pane ma ci delizia aggiungendo i consigli sul come gustarlo. Mortadella o altro, magari formaggi o anche del prosciutto, possiamo scegliere quello che preferiamo o gustare il pane semplice a fette per accompagnare i nostri secondi piatti. La miche francese è la ricetta di Fulvio Marino di oggi per chiudere con grande bontà la puntata del mercoledì. Un pane che è ben lievitato e che esternamente ha la crosta golosa che piace a molti. Ecco la ricetta di oggi del pane di Fulvio Marino, il pane francese.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Miche francese il pane del 13 ottobre 2021

Ingredienti: 800 g di farina di grano tenero tipo 0, 200 g di segale integrale, 200 g di lievito madre, 750 g di acqua, 25 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di grano tenero tipo 0 e quella di segale integrale, uniamo anche il lievito madre e quasi tutta l’acqua, impastiamo con il cucchiaio e poi con la mano. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Completiamo l’impasto, non serve aggiungere altro.

Copriamo la ciotola con la pellicola e mettiamo in frigo per 18 ore. Tagliamo l’impasto in due pagnotte, anche tre se preferiamo. Disponiamo poi le pagnotte nei cestini infarinati, se possibile. Copriamo e facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente e mettiamo in forno a 250° per 20 minuti poi a 220° per 30 minuti ma non apriamo mai il forno. Possiamo gustare il pane fatto intiepidire a fette con ciò che preferiamo, anche per accompagnare antipasti a base di salumi e formaggi e secondi piatti.

