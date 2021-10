Ricette Fulvio Marino: pane country del Montana

La ricetta del pane country del Montana, la ricetta di Fulvio Marino dalla puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 20 ottobre 2021. La ricetta di Fulvio Marino non può mancare tra le ricette di Antonella Clerici. Pane, pizza, focaccia, panini, dolci, questa volta altro pane ed è il pane fatto con la biga. Un pane soffice, goloso che ovviamente Fulvio Marino farcisce in modo perfetto. Possiamo scegliere i salumi e i formaggi che preferiamo oppure tagliamo il pane country a fette spesse e gustiamo con qualunque cosa. Ecco come si fa il pane del Montana di Fulvio Marino. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane country del Montana

Ingredienti: per la biga: 500 g di farina tipo 0 forte, 250 g di acqua, 5 g di lievito fresco di birra

per l’impasto: Biga, 500 g di farina di khorasan kamut, 450 g di acqua, 5 g di lievito fresco di birra, 5 g di malto, 20 g di sale

Preparazione: iniziamo dalla biga e nella ciotola impastiamo la farina 0 con il lievito fresco di birra sbriciolato, aggiungiamo l’acqua e otteniamo velocemente il lievitino. Occorre davvero poco tempo per impastare, non dobbiamo ottenere un composto perfetto. Copriamo con la pellicola per alimenti e facciamo riposare 18 ore in un punto fresco della casa, perfetto sarebbe a 18°.

Il giorno successivo prendiamo una ciotola grande e versiamo la biga e parte dell’acqua, spezzettiamo in pratica il lievitino, poi aggiungiamo la farina, il lievito di birra fresco, il malto, altra acqua e impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e facciamo lievitare coperto per 2 ore a temperatura ambiente.

Facciamo panetti da circa 600 grammi che possiamo mettere nei cestini infarinati, facciamo lievitare coperto per altre 2 ore minimo.

