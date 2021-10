Pane alle olive, la ricetta di Fulvio Marino

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 ottobre 2021 la ricetta di Fulvio Marino del pane con le olive. Non solo olive ma anche erbe aromatiche tritate così il pane sarà davvero molto goloso e profumato. Fulvio Marino come sempre propone le fette di pane farcito ma questo pane con le olive è buonissimo anche da solo o per accompagnare un secondo piatto adatto. Olive, erbe aromatiche, lievitino e olio di oliva, questi gli ingredienti per la ricetta di oggi di Fulvio Marino, la ricetta del pane alle olive per E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane alle olive

Ingredienti – per l’autolisi: 500 g di semola di grano duro, 350 g di acqua

per l’impasto: 500 g di farina tipo 2 grano tenero, 350 g di acqua, 8 g di lievito di birra, 22 g di sale, 200 g di olive verdi e nere denocciolate, 20 g di olio evo, erbe di Provenza

Preparazione: anche oggi Fulvio Marino inizia con un primo impasto, l’autolisi. Nella ciotola versiamo la semola di grano duro e l’acqua, mescoliamo in modo grossolano e facciamo riposare per 2 ore.

Nella ciotola grande versiamo la farina tipo 2 di grano tenero, l’impasto preparato prima, il lievito di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua fredda, mescoliamo e solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora. Alla fine uniamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto che dovrà essere liscio, perfetto. Aggiungiamo le olive ovviamente denocciolate e le erbe di Provenza tritate, facciamo incorporare bene il tutto e copriamo con la pellicola. Facciamo lievitare 2 ore in frigo e poi altre 2 ore fuori dal frigo.

Otteniamo tre filoni che disponiamo nei cestini infarinati o nella teglia avendo cura di delimitare con il canovaccio infarinato. Facciamo lievitare coperti per altre 3 ore a temperatura ambiente. Facciamo delle incisioni e mettiamo in forno a 250° per circa 30 minuti

