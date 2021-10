Grissini torinesi la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei grissini torinesi d Fulvio Marino, una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 26 ottobre 2011. Fulvio Marino ammette che questa è una ricetta che ha già proposto, simile ma non uguale, la scorsa edizione ma i grissini sono così buoni e richiesti che non possiamo farci scappare questa ricetta. Una ricetta facile ma occorre come sempre un po’ di pazienza con la doppia lievitazione. Fulvio Marino ella cucina di E’ sempre mezzogiorno ovviamente rende tutto sempre più goloso e avvolge i grissini con prosciutto cotto e prosciutto crudo. Possiamo gustare i grissini torinesi di E’ sempre mezzogiorno con ciò che vogliamo, ottimi anche da soli come snack salato. Ecco la ricetta di oggi.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Grissini torinesi

Ingredienti: 500 g di farina di farro monococco, 300 g di acqua, 8 g di lievito di birra fresco, 5 g di malto d’orzo in pasta, 12 g di sale, 25 g di olio evo, farina di mais fine per spolvero

Preparazione: in una ciotola versiamo la farina, il lievito freso di birra sbriciolato, il malto d’orzo, quasi tutta l’acqua e impastiamo, poi uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e solo alla fine come sempre uniamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto.

Facciamo lievitare coperto per 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Un bel po’ di farina da spolvero sul tavolo, versiamo l’impasto e tagliamo a pezzi creando i grissini, li dobbiamo allungare e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Copriamo e facciamo lievitare altri 30 minuti e sempre a temperatura ambiente. Mettiamo in forno 20 minuti circa a 200° C, se necessario li mettiamo ancora in forno ma li posizioniamo sulla griglia. Gustiamo i grissini torinesi da soli o come fa Fulvio Marino avvolti con prosciutto cotto o prosciutto crudo.

