Ricette Fulvio Marino: focaccia zucca, fontina e speck

La ricetta della focaccia con la zucca di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno della focaccia di oggi 29 ottobre 2021. Fulvio Marino ci ha deliziato ancora una volta preparando l’impasto speciale per la sua focaccia con la zucca. Una focaccia con zucca, speck e fontina, una ricetta perfetta per l’autunno e anche per Halloween. Le ricette di Halloween con la zucca sono al centro dell’attenzione in questi giorni, non possono mancare e come sempre le ricette di Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno sono perfette. Ecco come si prepara un’ottima focaccia zucca, formaggio e speck.

E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Focaccia con zucca formaggio e speck

Ingredienti: 500 g di semola di grano duro, 100 g di grano saraceno, 400 g di farina di farro bianco, 680 g di acqua, 8 g di lievito di birra fresco, 22 g di sale, 30 g di olio evo, 100 g di semi di zucca

per farcire: 200 g zucca al forno, 150 g di fontina, 100 g di speck

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine quindi la semola di grano duro, il grano saraceno, la farina di farro bianco, mescoliamo e aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua e impastiamo. Aggiungiamo adesso il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e inseriamo l’olio, completiamo l’impasto. Facciamo lievitare coperto per 4 ore in frigo poi 2 ore a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo a metà. Disponiamo i due panetti in due ciotole unte e copriamo, facciamo lievitare fino al raddoppio, più o meno ci vorranno altre e ore.

Stendiamo i due panetti, otteniamo due dischi perfetti per lo stampo, il consiglio è la teglia da 30 cm di diametro. Disponiamo il primo disco nella teglia unta, farciamo con metà della zucca già cotta in forno, metà del formaggio fontina a pezzetti, metà dei semi di zucca, sale, olio. Copriamo con l’altro disco e aggiungiamo sopra il resto della zucca, della fontina, dei semi di zucca. Facciamo lievitare coperto ancora 1 ora e a temperatura ambiente.

Condiamo con un po’ di olio e mettiamo in forno circa 15 minuti a 250°. Completiamo con le fette di speck.

