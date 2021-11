Ricette Fulvio Marino: english muffin, le focaccine dolci o salate

La ricetta degli English muffin, le focaccine di Fulvio Marino dolci o salate, sempre perfette. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 novembre 2021, la ricetta di focaccine dolci o salate, la ricetta per la colazione o la merenda, una colazione inglese suggerita da Fulvio Marino. L’impasto è come sempre semplice da fare ma c’è dentro lo zucchero e il latte, il burro e anche il sale, un impasto che all’inizio è abbastanza classico. Come sempre tra le mani di Fulvio Marino tutto sembra molto facile. E’ importante cuocere le focaccine di Fulvio Marino prima in padella e poi in forno. Ecco la ricetta da E’ sempre mezzogiorno.

English muffin di Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 150 g di lievito madre, 100 g di zucchero, 260 g di latte, 10 g di sale, 60 g di burro

Preparazione: nella ciotola come sempre versiamo la farina tipo 0 e aggiungiamo il lievito madre (che possiamo sostituire con 9 g di lievito di birra fresco). Mescoliamo e aggiungiamo quasi tutto il latte, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto del latte. Impastiamo e completiamo con il burro a pezzetti ammorbidito. Impastiamo bene, copriamo e facciamo lievitare circa 3 ore a temperatura ambiente, deve raddoppiare il suo volume.

Ci aiutiamo con un po’ di farina e stendiamo l’impasto con il mattarello, ritagliamo dischetti spessi 1 cm. Li disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo e facciamo lievitare ancora a temperatura ambiente e sempre fino al raddoppio.

Usiamo una padella antiaderente, ben scaldata, facciamo cuocere, tostare, le focaccine 4 minuti per lato e poi mettiamo in forno per circa 12 minuti a 180°. Possiamo farcire con formaggi e salumi o creme dolci. Fulvio ha scelto il formaggio cheddar, l’uovo all’occhio di bue e il prosciutto, tutto molto inglese.

