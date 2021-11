Calzoncini al forno, la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta dei calzoncini al forno di Fulvio Marino, i calzoni al forno ripieni con vari ingredienti per soddisfare più gusti. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 5 novembre 2021 la ricetta di Fulvio Marino perfetta per il sabato sera ma dobbiamo preparare l’impasto con largo anticipa perché la lievitazione dei calzoni di Fulvio Marino è doppia e ci vogliono un bel po’ di ore di attesa. Per il ripieno invece possiamo passare dal classico pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto a ciò che preferiamo, magari verdure saltate in padella. Non perdete questa ricetta dei panzerotti, calzoni di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Calzoncini al forno

Ingredienti – per l’impasto: 500 g di farina di farro bianco, 500 g di farina tipo 0, 7 g di lievito di birra, 680 g di acqua, 20 g di sale, 30 g di olio evo

per la farcitura: 200 g di salsa di pomodoro, 100 g di prosciutto cotto, 100 g di mozzarella, 50 g di formaggio grattugiato, foglie di basilico

Preparazione: versiamo la farina di farro bianco e la farina tipo 0 nella ciotola. Volendo possiamo usare solo la farina 0, quindi tutto il chilo. Aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato, quasi tutta l’acqua e impastiamo. Poi aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare per circa 6 ore a temperatura ambiente. Avremo un impasto forse appiccicoso, tutto normale.

Versiamo sul tavolo infarinato e dividiamo l’impasto in palline da circa 120 grammi, la metà di una pizza. Ripieghiamo e otteniamo le palline che disponiamo sulla carta forno, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Se vogliamo possiamo fare anche palline più grandi.

Stendiamo ogni panetto, ci aiutiamo con la farina, abbiamo dischetti sottili senza bordi e al centro mettiamo la farcia, per esempio prosciutto, mozzarella e passata di pomodoro, formaggio grattugiato, olio e basilico. Oppure ciò che vogliamo. Richiudiamo e abbiamo la mezzaluna, schiacciamo bene e mettiamo sulla teglia. Sopra possiamo aggiungere altra passata di pomodoro. Mettiamo in forno a 250° per 12-16 minuti. Possiamo anche friggerli ma in questo caso dobbiamo chiuderli davvero benissimo.

