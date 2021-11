Gnocco fritto, la ricetta di Daniele Persegani

Lo gnocco fritto di Daniele Persegani è sempre da provare, è la ricetta che a E’ sempre mezzogiorno non poteva mancare. Una vera golosità salata per accompagnare formaggi e salumi. Lo gnocco fritto E’ sempre mezzogiorno si può gustare anche da solo, senza aggiungere altro, magari diventa uno snack veloce e perfetto, ricordiamo però che è fritto. La ricetta di Daniele Persegani per fare lo gnocco fritto è perfetta ma non rivela alcuni segreti di questa ricetta che è di famiglia. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, ecco quella di oggi 8 novembre 2021 dello chef romagnolo, la ricetta dello gnocco fritto perfetto con lo strutto ma si può anche friggere in olio di semi di arachidi.

Ricette Daniele Persegani – gnocco fritto da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per la pasta: 250 g di farina 00, 250 g di manitoba, 100 ml di vino bianco secco, 150 ml di acqua, 1 noce di burro, 15 g di lievito di birra, 250 g di stracchino fresco, sale, 1,5 kg di strutto per friggere

per accompagnare: 100 g di mortadella, 100 g di prosciutto crudo, 100 g di salame, 100 g di culatello, 100 g di coppa

Preparazione: nella ciotola con l’acqua aggiungiamo il lievito sbriciolato, uniamo anche la noce di burro morbida, mescoliamo e facciamo sciogliere il lievito e il burro, uniamo la farina 00, il vino e la farina manitoba. Impastiamo il tutto e facciamo lievitare coperto per 3 ore in un posticino al caldo.

Stendiamo l’impasto ma usiamo la nonna papera, deve essere meno di mezzo cm. Tagliamo dei quadrotti. Facciamo sciogliere lo strutto, facciamo ben riscaldare, possiamo in alternativa usare l’olio, friggiamo i quadrotti, si devono dorare ma solo un po’, si gonfiano e sono pronti. Scoliamo su carta da cucina.

Serviamo con formaggi e salumi, saranno buonissimi sia tiepidi che freddi.

