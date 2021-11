Ricette Fulvio Marino: pizza al padellino ai 5 formaggi

La ricetta della pizza al padellino ai 4 formaggi di Fulvio Marino, la pizza E’ sempre mezzogiorno di oggi 12 novembre 2021. Una pizza che va in forno ma che cuociamo nello stampo o nel padellino, come preferite chiamarlo. Fulvio Marino suggerisce la tortiera di circa 32 cm di diametro. Suggerisce di dividere l’impasto freddo in 4 parti per fare quattro pizze. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta della pizza nella tortiera, una pizza di certo più spessa e molto soffice. Varie le lievitazioni per la pizza ai 4 formaggi cotta nel padellino. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino, la pizza perfetta per il sabato sera in famiglia.

Pizza al padellino ai 4 formaggi ricette Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 500 g di farina di farro bianco, 5 g di lievito fresco di birra, 680 g di acqua, 22 g di sale, 80 g di olio evo

per la farcitura: Castelmagno, Robiola di Roccaverano, Blu di Lanzo, Montebore, Bra duro

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di farro bianco, la farina tipo 0, il lievito di birra fresco sbriciolato e mescoliamo, aggiungiamo quasi tutta l’acqua e impastiamo, poi uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e completiamo con l’olio di oliva che facciamo bene assorbire. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo 24 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato, dividiamo in 4 parti e ripieghiamo semplicemente ogni panetto. Versiamo un po’ di olio di oliva in 4 ciotole, disponiamo i panetti lisci, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare almeno 2 ore a temperatura ambiente.

Versiamo un po’ di olio anche negli stampi, usiamo magari stampi tondi di circa 32 cm di diametro. Disponiamo il panetto già un po’ allargata, allarghiamo ancora e copriamo e facciamo lievitare 1 ora sempre a temperatura ambiente. Stendiamo i panetti fino ai bordi e ancora una lievitazione di 2 ore a temperatura ambiente e coperto.

La pizza è quasi pronta, un po’ di olio di oliva, aggiungiamo sopra i formaggi a dadini, mettiamo in forno 15 minuti a 250° C. Completiamo grattugiando il formaggio duro.

