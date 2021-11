Ricette Fulvio Marino: apfelbrot, il pane con le mele

Il pane alle mele di Fulvio Marino è una vera scoperta è la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 17 novembre 2021, la ricetta del pane apfelbrot. Arrivano le ricette di Natale, le ricette di Fulvio Marino spesso sono già perfette per le feste più belle dell’anno. Questa ricetta con mele, succo di mela e succo di limone è una vera bontà da provare subito. Possiamo usare il lievito madre o il lievito fresco di birra, possiamo gustare il pane con le mele semplice, a fette oppure portarlo in tavola per accompagnare ciò che preferiamo. Sarà una vera sorpresa per tutti anche fare colazione con questo pane di Fulvio marino. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane con le mele

Ingredienti: 500 g di farina di segale integrale, 500 g di farina tipo 0 di grano tenero, 200 g di lievito madre non rinfrescato, 300 g di acqua, 300 g di succo di mela, 50 g di succo di limone, 20 g di sale, 100 g di mele renette, 100 g di mele disidratate a cubetti

Preparazione: versiamo le farine nella ciotola, quindi segale integrale e grano tenero, aggiungiamo il lievito madre o 7 g di lievito fresco di birra, succo di mela, succo di limone, quasi tutta l’acqua, iniziamo ad impastare e aggiungiamo il sale e l’acqua rimasta e impastiamo ancora. Solo dopo aggiungiamo le mele tagliate a fettine, le mele disidratate a dadini, completiamo l’impasto e facciamo lievitare coperto 3 ore a temperatura ambiente.

Dividiamo in due parti l’impasto e otteniamo due panetti che disponiamo nei cesti infarinati, copriamo e facciamo lievitare 3 ore sempre a temperatura ambiente.

Disponiamo nella teglia senza toccarle, facciamo i tagli i tagli profondi con il coltello e mettiamo in forno 20 minuti a 240° poi 30 minuti a 200°. Avremo un pane perfetto da gustare a fette in modo semplice o per accompagnare ciò che preferiamo, anche formaggi e affettati.

