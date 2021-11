Ricette Daniele Persegani, crostoni rubasuocere

Che bontà la ricetta di Daniele Persegani delle rubasuocere, queste bruschette golose che possiamo anche chiamare crostoni. Sono le fette di pane arricchite con besciamella, noci, funghi, formaggio e prosciutto crudo, una vera bomba. Con le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 novembre 2021 abbiamo davvero delle ottime per la cena, per il pranzo ma soprattutto golosità da condividere. La ricetta dei crostoni rubasuocere di Daniele Persegani la possiamo tirare fuori per un aperitivo molto goloso, per una cena veloce con gli amici, in mille ccasioni golose. Ecco la ricetta dei crostoni, delle bruschette di Persegani con Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Crostoni rubasuocere

Ingredienti: 8 fette di pane casereccio, 20 g di funghi secchi, prezzemolo tritato, ½ l di besciamella, 50 g di formaggio grattugiato, 70 g di fontina, 100 g di gherigli di noci, 100 g di prosciutto crudo, sale e pepe, olio evo

Preparazione: abbiamo già la besciamella pronta ma se dobbiamo farla procediamo con farina, burro, mescoliamo nella pentola e facciamo andare per un po’ sempre mescolando, uniamo il latte caldo e sempre mescolando facciamo addensare a fiamma bassa, saliamo ed è pronta. Abbiamo la besciamella già calda, uniamo la fontina a dadini e il formaggio grattugiato, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Versiamo un po’ di olio in padella, uniamo i funghi, se sono secchi li abbiamo già ammollati in acqua per 30 minuti e poi tritati, se abbiamo quelli freschi saranno anche migliori. In padella aggiungiamo anche sale e pepe, facciamo andare e alla fine uniamo la besciamella, le noci tritate grossolane e mescoliamo.

Sulle fette di pane spalmiamo il goloso composto, mettiamo in forno 15 minuti a 230° e poi togliamo dal forno e completiamo con le fette di prosciutto crudo, serviamo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".