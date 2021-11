Ricette Fulvio Marino, il parrozzo molisano

La ricetta del parrozzo molisano, il pane di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 novembre 2021, la ricetta del pane con le patate. Un’altra ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare il pane in casa ma questo davvero è da provare. Bello l’aspetto, goloso, invitante, da gustare tagliato a fette semplice oppure come fa sempre Fulvio marino con formaggi e affettati. L’impasto è semplice ma la lievitazione è lunga; non perdete questa e le altre ricette Di Fulvio Marino. Ecco come si fa il parrozzo molisano con la farina di mais, la farina di grano tenero e le patate lesse. Noi continuiamo a preferire dolci, pizze e focacce di Fulvio Marino.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Parrozzo molisano

Ingredienti: 250 g di farina di mais, 750 g di farina tipo 2 di grano tenero, 300 g di lievito madre, 300 g di patate lesse, 500 g di acqua, 22 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina di mais e la farina di grano tenero, aggiungiamo il lievito madre o sostituiamo con il lievito di birra, aggiungiamo quasi tutta l’acqua e impastiamo. Aggiungiamo le patate che abbiamo già lessato e tagliato a pezzetti, ovviamente senza la buccia. Impastiamo e uniamo il sale e il resto dell’acqua, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo maturare 12 ore in frigo.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in due parti, facciamo due pagnotte. Stendiamo ogni panetto con le mani facciamo delle pieghe, facciamo riposare 10 minuti e poi ripieghiamo e diamo la forma. Disponiamo nel cesto con il canovaccio infarinato. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente e 3 ore in frigo. Versiamo poi sulla teglia con un po’ di farina, facciamo i tagli come mostra la foto. Mettiamo in forno 20 minuti a 250°, poi 200° per 40 minuti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".