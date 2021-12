Pagnotta pere e noci, ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della pagnotta speziata alle pere e noci è la ricetta di Fulvio marino del 2 dicembre 2021, una ricetta perfetta per il Natale ma non solo, è un pane con noci e pere fatto in casa, ottimo sempre. E come sempre Fulvio marino suggerisce tutti i passaggi per un ottimo risultato. Questa volta il pane lo facciamo con la farina di segale integrale e con la farina tipo di grano tenero, meglio se usiamo il lievito madre e poi miele, cannella in polvere, noci e pere a cubetti. E’ davvero il pane speziato perfetto per il Natale ma anche per tutto l’inverno. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la pagnotta speziata di Fulvio Marino.

Pagnotta speziata alle pere e noci di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 800 g di farina tipo 2 di grano tenero, 200 g di segale integrale, 200 g di lievito madre, 600 g di acqua, 50 g di miele, 10 g di cannella in polvere, 20 g di sale, 50 g di burro, 100 g di gherigli noci, 100 g di pere a cubetti

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine quindi sia la farina 2 di grano tenero che la segale integrale, uniamo il lievito madre. Se preferiamo sostituiamo con 8 g di lievito fresco di birra sbriciolato. Mescoliamo e uniamo quasi tutta l’acqua, il miele, la cannella in polvere. Impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, solo alla fine uniamo il burro già ammorbidito, lo aggiungiamo un po’ alla volta. Per completare le noci che sbricioliamo in modo grossolano e le pere a cubetti. Copriamo e mettiamo in frigo per 6 ore.

Versiamo sul tavolo leggermente infarinato e dividiamo in due parti, facciamo due pagnotte. Ripieghiamo i lembi verso il centro e mettiamo nel cestino con il canovaccio infarinato o cerchiamo di mantenere la forma nella teglia, lasciamo le pieghe verso l’alto. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente, 3 ore in frigo.

Versiamo le pagnotte sulla teglia con carta forno e facciamo le incisioni col coltello. Mettiamo in forno a 250° per 20 minuti e poi a 200° per 40 minuti.

