Pizza Antonella, la ricetta di Fulvio Marino con mortadella e pistacchi

Buonissima la pizza Antonella, la focaccia con la mortadella che Fulvio Marino ha preparato per il compleanno di Antonella Clerici. Una focaccia speciale oggi 6 dicembre 2021 ma è una focaccia dall’impasto che va preparato con largo anticipo perché va prima in frigo 24 ore e poi si fa lievitare 4 ore a temperatura ambiente. Tra le ricette di Fulvio Marino questa focaccia Antonella Clerici con la mortadella è da provare, perfetta anche da farcire con altri ingredienti, quelli che preferiamo. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pizza Antonella

Ingredienti: per l’impasto: 800 g di farina tipo 0, 200 g farro bianco, 780 g di acqua fredda, 5 g di lievito di birra fresco, 24 g di sale, 30 g di olio evo

per farcire: 300 g di mortadella di Bologna, Granella di pistacchi

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0 e la farina di farro bianco, mescoliamo e aggiungiamo il lievito di birra fresco, sempre sbriciolato, uniamo anche quasi tutta l’acqua e iniziamo a impastare. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e adesso aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo maturare in frigo per 24 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo leggermente infarinato e dividiamo in panetti da 300g, facciamo delle pieghe e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, come sempre copriamo e facciamo lievitare per 4 ore ma a temperatura ambiente, che non vuol dire vicino al termosifone.

Scaldiamo il forno a 250° con dentro la teglia. Stendiamo il panetto aiutandoci con un po’ di farina, otteniamo un rettangolo spesso, disponiamo sulla teglia bollente ma capovolta, ungiamo con olio e mettiamo in forno 15 minuti.

Togliamo dal forno, tagliamo e farciamo come preferiamo, ovviamente con la mortadella e i pistacchi.

