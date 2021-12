Ricette Fulvio Marino: danubio salato

Dalle nuove ricette di Fulvio Marino la ricetta del danubio salato, la ricetta rustica perfetta per le feste, perfetta per il Capodanno, ottima sempre, anche per la colazione. Possiamo farcire le palline del danubio salato E’ sempre mezzogiorno con quello che vogliamo. Fulvio Marino suggerisce fontina e prosciutto cotto ma va bene anche altro. Possiamo anche preparare il danubio salato con diversi ripieni, così sarà ancora più goloso. Prepariamo l’impasto il giorno prima perché con la ricetta del danubio salato di Fulvio Marino le lievitazioni sono varie. Ecco la gustosa ricetta di oggi 30 dicembre 2021 con Antonella Clerici.

Danubio salato ricetta Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per l’impasto: 1 kg di farina tipo 0, 25 g di lievito di birra, 150 g di zucchero, 400 g di uova, 200 g di acqua, scorza di arancia, 20 g di sale, 250 g di burro, uovo per spennellare

per la farcitura: 200 g di prosciutto cotto, 200 g di fontina

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua e le uova sbattute a parte, impastiamo e aggiungiamo lo zucchero e la scorza d’arancia grattugiata. Impastiamo e adesso aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e uniamo il burro morbido un po’ alla volta. Copriamo e mettiamo in frigo 8 ore. Dividiamo poi l’impasto in 8 panetti, facciamo delle palline lisce, copriamo e facciamo lievitare per 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Prepariamo i dadini di formaggio e di prosciutto cotto, inseriamo al centro delle palline, richiudiamo bene e disponiamo nello stampo imburrato. Il consiglio è di usare uno stampo di circa 25 cm. Lasciamo un po’ di spazio tra una pallina e l’altra. Spennelliamo con l’uovo e copriamo, devono lievitare ancora per 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Mettiamo in forno 40 minuti a 180°.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".