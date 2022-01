Pancake salato avocado e salmone, la ricetta di Zia Cri

Buonissimi i pancake salati di Zia Cri, il pancake salato con salmone e avocado preparato ottimi 3 gennaio 2021 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. La ricetta del pancake salato con formaggio, salmone e avocado è una gustosa idea di Zia Cri per una colazione speciale o per una cena veloce e leggera. Salmone e avocado fanno benissimo, sono ottimi alimenti ed iniziare con questa ricetta di Zia Cri il 2022 è davvero perfetto. Ecco come si fa il pancake salato con crema di avocado e salmone di Cristina Lunardini per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Pancake salato con salmone e avocado

Ingredienti per il pancake: 125 g di farina 00, 8 g di lievito per torte salate, 50 g di formaggio grattugiato, 2 uova, 250 ml di latte, 25 g di burro, 1 pizzico di sale

per la crema di avocado: 1 avocado, 1 lime, tabasco, 80 g di robiola, ½ bicchiere di latte, sale, erba cipollina

per farcire: 200 g di salmone affumicato

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il lievito per torte salate istantaneo, meglio se setacciati. Uniamo le due uova e mescoliamo con la frusta o con una forchetta. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, sale, pepe e il latte, continuiamo a mescolare fino a quando otteniamo una pastella omogenea. Copriamo e facciamo riposare 30 minuti ma se non abbiamo tempo possiamo cuocere subito i pancake.

Nella padella ben calda facciamo sciogliere un pochino di burro, ungiamo tutta la base e versiamo un mestolo di pastella ma non facciamo come con le crepes, non allarghiamo il composto. Facciamo cuocere sui due lati, di devono ben dorare.

La polpa dell’avocado maturo la frulliamo con il latte, la robiola o formaggio simile, un po’ di succo di lime, pepe e sale. Assaggiamo e otteniamo una gustosa crema.

Sul primo pancake spalmiamo un po’ di crema e poi aggiungiamo il salmone e l’erba cipollina tritata fresca. Aggiungiamo un altro pancake quindi altra crema e altro salmone, chiudiamo con l’ultimo pancake.

