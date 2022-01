Ricette Fulvio Marino: pane del recupero

Buonissimo il pane del recupero di Fulvio Marino, è la ricetta del pane in cassetta che ci permette di consumare i formaggi e i salumi avanzati in frigo. Non solo formaggio e salame o prosciutto cotto perché la ricetta di Fulvio marino prevede anche olive e capperi. In questo modo abbiamo delle fette di pane a cui possiamo anche non aggiungere altro. E’ una delle prime ricette E’ sempre mezzogiorno del nuovo anno, è la ricetta del pane di Fulvio Marino di oggi 3 gennaio 2021. Ecco come si fa il pane con salame, formaggi e olive di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane del recupero con salame e formaggio

Ingredienti: 400 g di farina tipo 2, 100 g di farina integrale di grano tenero, 300 g di acqua, 10 g di lievito di birra, 100 g di salame a cubetti, 100 g di prosciutto cotto a cubetti, 100 g di provola affumicata a cubetti, 50 g di fontina, 50 g di olive verdi, 10 g di capperi, 15 g di olio evo, 10 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina integrale di grano tenero e la farina tipo 2, uniamo anche il lievito fresco di birra sbriciolato, mescoliamo, aggiungiamo quasi tutta l’acqua fredda e iniziamo a lavorare. Solo dopo aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo e poi aggiungiamo l’olio di oliva, completiamo l’impasto.

Solo adesso possiamo aggiungere salame, prosciutto cotto e formaggi tagliati a dadini, anche le olive e i capperi. Facciamo distribuire bene il tutto, copriamo e facciamo lievitare per 3 ore a temperatura ambiente.

Facciamo delle pieghe e diamo forma al pane che inseriamo nello stampo rettangolare unto con olio, perfetto quello da plumcake da 30×10. Copriamo e facciamo lievitare minimo due ore a temperatura ambiente. Mettiamo in forno 30 minuti a 200° e poi altri 30 minuti ma a 180°. Eliminiamo lo stampo, adagiamo sulla griglia e mettiamo in forno a 150° per 10 minuti.

