Pane sole del Sud, la ricetta di Fulvio Marino

Ancora una nuova ricetta di Fulvio Marino per fare il pane in casa ed è la ricetta del Pane sole del Sud, la ricetta del pane che è un perfetto lievitato ma dalla forma particolare. Diamo più pieghe ai panetti; con questa ricetta di Fulvio Marino otteniamo due pagnotte. Pane sole del Sud e possiamo accompagnare con questa bontà ogni pietanza o farcire due fette di pane con ciò che preferiamo. Non perdete questa ricetta E’ sempre mezzogiorno del 10 gennaio 2201, la ricetta del pane fatto nel forno di casa di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Pane sole del Sud

Ingredienti: 1 kg di semola di grano duro, 200 g di lievito madre, 700 g di acqua, 20 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di grano duro e quasi tutta l’acqua, impastiamo per breve tempo e copriamo, teniamo a temperatura ambiente per 1 ora, poi aggiungiamo il lievito madre. Possiamo sostituire il lievito madre con 8 g di lievito di birra fresco. Impastiamo aggiungendo un altro po’ di acqua. Uniamo il sale e versiamo il resto dell’acqua, completiamo l’impasto e copriamo. Mettiamo in frigo per 12 ore.

Versiamo il composto sul tavolo leggermente infarinato e dividiamo a metà. Facciamo le pieghe ai panetti, solo una volta, disponiamo sulla teglia infarinata. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora ma a temperatura più calda.

Versiamo di nuovo i panetti sul tavolo, allarghiamo e diamo la forma di un rettangolo, facciamo le pieghe e otteniamo la forma del pane come in foto. Disponiamo di nuovo sulla teglia, copriamo e lasciamo 20 minuti a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 250° e subito abbassiamo a 200 e facciamo cuocere 45 minuti. Gli ultimi minuti apriamo leggermente il forno. Facciamo intiepidire e gustiamo anche questo pane fatto in casa.

