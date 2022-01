A dieta con la ricetta della vellutata di finocchi e aceto balsamico di Zia Cri

La ricetta della vellutata di finocchi e aceto balsamico di Zia Cri, la ricetta E’ sempre mezzogiorno del 12 gennaio 2022. E’ un’ottima idea non solo perché riscalda quando fa freddo ma anche per chi ha voglia di perdere un po’ di peso, di fare una dieta per sentirsi anche meglio, soprattutto dopo le feste. Decidiamo noi quando burro aggiungere, quanto olio aggiungere, ovvio che meno ne mettiamo è meglio è per la dieta. Serviamo la vellutata di finocchi e patate di Cristina Lunardini con i crostini di pane e magari con un po’ di aceto balsamico. Ecco la ricetta da E’ sempre mezzogiorno e non perdete le altre ricette con Antonella Clerici.

Vellutata di finocchi e aceto balsamico di Zia Cri – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 4 finocchi, 2 coste di sedano, 4 scalogni, burro, 3 patate, 1 l di brodo vegetale, aceto balsamico tradizionale, 2 fette di pane, 1 mazzetto di timo, 1 mazzetto di maggiorana, sale e pepe, olio evo

Preparazione: puliamo lo scalogno e il sedano, tagliamo a pezzetti e mettiamo in pentola con un po’ di burro, facciamo soffriggere e solo dopo aggiungiamo le patate che abbiamo già pelato e tagliato a pezzetti, mescoliamo, facciamo insaporire e versiamo nella pentola il brodo vegetale bollente, copriamo e facciamo cuocere a fiamma bassa per circa 40 minuti. Solo alla fine aggiungiamo sale e pepe e poi frulliamo con il mixer a immersione facendo attenzione a non rovinare la pentola.

Possiamo aggiungere alla vellutata dei crostini, basta tagliare il pane a fette, perfetto quello raffermo, lo tagliamo poi a dadini e tostiamo in padella o in forno con o senza un filo di olio e anche un po’ di timo e maggiorana tritate.

Serviamo la vellutata di finocchi ben calda completando con i crostini di pane e con pochissimo aceto balsamico.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".