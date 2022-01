Pizza scrocchiarella, la ricetta di Fulvio Marino

Per avere una pizza che sia facile da digerire c’è la pizza scrocchiarella, la ricetta della pizza di oggi 13 gennaio 2022 di Fulvio Marino. La pizza scrocchiarella, la ricetta E’ sempre mezzogiorno che Antonella Clerici adora proprio perché non ti fa sentire gonfia, è molto digeribile. E’ una pizza che non solo segue più lievitazioni oltre alla preparazione della biga ma va cotta anche a lungo, ben 16 minuti nonostante non abbia molto condimento. Non perdiamo la ricetta di Fulvio Marino per fare la pizza scrocchiarella, la pizza di oggi da E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette dalla cucina di Rai 1.



Ricetta Fulvio Marino pizza scrocchiarella – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – per la biga: 600 g di farina 0, 300 g di acqua, 6 g di lievito di birra

per l’impasto: biga, 200 g di farina tipo 2, 200 g di farro bianco, 2 g di lievito di birra, 350 g di acqua, 25 g di sale, 10 g di malto, 30 g di olio

per condire: 200 g di passata di pomodoro, origano

Preparazione: per la biga impastiamo la farina con l’acqua e il lievito e lasciamo riposare per 18 ore al fresco, circa 18°.

Per l’impasto: impastiamo la biga con le farine, il lievito, quasi tutta l’acqua e il malto. Uniamo il sale e il resto dell’olio impastiamo e poi aggiungiamo l’olio e amalgamiamo fino ad ottenere un composto compatto. Lasciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Formiamo delle palline da 400 grammi e facciamo lievitate per 1 ora a temperatura ambiente. Stendiamo e condiamo con pomodoro e origano e mettiamo in forno a 250° per 16 minuti.Lievitazioni: biga lasciata lievitare per 18 ore al fresco. Impasto lasciato lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Palline da 400 grammi lasciate lievitare per circa 1 ora a temperatura ambiente.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".