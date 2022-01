Bocconcello è la ricetta di Fulvio Marino della ciambella al formaggio

E’ da non perdere la ricetta del bocconcello, la ricetta del ciambellone al formaggio di Fulvio Marino dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. “Gli umbri il pane al formaggio lo mangiano tutto l’anno. E’ probabilmente da questa tradizione che deriva il Bocconcello. Si tratta di un pane la cui ricetta è tipicamente tramandata di generazione in generazione, di famiglia in famiglia. E’ un prodotto tipico di Todi” spiega Fulvio Marino ed ecco che dalle ricette E’ sempre mezzogiorno arriva la ricetta del pane al formaggio che non è il solito che si prepara a Pasqua, è la ricetta del bocconcello. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino. “Sono numerosi i pani rituali che talvolta riproducono le sembianze dei patroni protettori. La forma a ciambella aveva una funzione pratica e religiosa: in questo modo i fedeli e i penitenti potevano infilarli nelle braccia durante lo svolgimento delle cerimonie”.

Ricette Fulvio Marino – Bocconcello E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0, 230 g di pecorino grattugiato, 120 g di pecorino a pezzi, 300 g di formaggio grattugiato, 260 g di uova, 170 g di olio evo, 25 g di lievito di birra, 400 g di latte. 15 g di sale, pepe

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e uniamo l’olio, impastiamo ancora e alla fine aggiungiamo i formaggi grattugiati, il pecorino a pezzi, amalgamiamo bene il tutto. Avremo una consistenza compatta. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore in frigo e 2 ore a temperatura ambiente.

Diamo la forma, facciamo dei filoni da 1 kg ciascuno e disponiamo nello stampo per ciambellone. Copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio. Mettiamo in forno a 220° per circa 40 minuti.

