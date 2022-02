Ciambella salata con crema di formaggio, ricetta di Antonio Paolino

La ricetta della ciambella salata con crema di formaggio, una golosa idea di Antonio Paolino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 3 febbraio 2022. Tutti nella cucina di E’ sempre mezzogiorno questa settimana propongono una ricetta dedicata a Sanremo e Antonio Paolino con la sua ricetta della ciambella salata omaggia Noemi. Da non perdere tutte le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma adesso scopriamo nel dettaglio come si prepara questa ciambella, una torta salata, bella da vedere ma anche tanto golosa perché con pancetta, formaggi, piselli e pomodori secchi.

Ciambella salata con crema di formaggio E’ sempre mezzogiorno – Ricetta Antonio Paolino

Ingredienti: 500 g di farina 00, 9 uova, 450 ml di latte intero, 220 g di formaggio grattugiato, 16 g di lievito chimico in polvere per salati, 100 g di pomodori secchi, 200 g di pancetta a cubetti, 240 g di mozzarella, 150 g di piselli cotti, 3 ciuffi di basilico, sale e pepe, 130 ml olio evo

per la crema di formaggio: 200 g di panna fresca liquida, 120 g di formaggio grattugiato

per decorare: 10 pomodorini pachino confit, un rametto di maggiorana

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova, uniamo la farina, impastiamo e poi aggiungiamo il latte ma poco alla volta, lavoriamo bene il tutto e adesso aggiungiamo l’olio e anche il lievito per torte salate, quello istantaneo. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, mescoliamo e poi piselli lessati, pomodori secchi a pezzi, pancetta a dadini, formaggio a dadini e amalgamiamo bene. Imburriamo e infariniamo lo stampo per ciambellone e versiamo l’impasto, mettiamo in forno 1 ora circa a 170°.

Per la crema di formaggio facciamo quasi bollire la panna e togliamo dal fuoco, uniamo subito il formaggio grattugiato e frulliamo con il mixer a immersione. Serviamo la ciambella salata a fette con la crema, pomodori confit e basilico, oppure portiamo in tavola intera con la crema a parte o già colata sulla torta salata.

