Sardenaira, la ricetta della focaccia di Fulvio Marino

Da non perdere la ricetta di Fulvio Marino della focaccia sardenaira, la focaccia con la passata di pomodoro per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la ricetta di oggi 4 febbraio 2022 di Fulvio Marino, la ricetta con più lievitazioni, una focaccia perfetta da provare magari anche per l’ultima serata del festival di Sanremo. Olive, aglio, capperi, olio di oliva, passata di pomodoro e poi solo dopo la cottura mettiamo le acciughe sott’olio. Se vigliamo possiamo anche scegliere questo impasto per preparare altre focacce. Ecco la ricetta di Fulvio Marino della focaccia con il pomodoro e le acciughe. Non perdete le altre ricette in tv.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Focaccia sardenaira

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0, 330 g di acqua, 25 g di olio evo, 12 g di lievito di birra, 12 g di sale

per condire: 200 g di passata di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, 20 g di acciughe sott’olio, 50 g di olive taggiasche, 20 g di capperi, olio

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua fredda e impastiamo, poi ad impasto formato aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora. Solo alla fine versiamo l’olio e completiamo l’impasto, copriamo e facciamo lievitare per 1 ora ma in un punto caldo.

Versiamo l’impasto sul tavolo, ci aiutiamo con un po’ di farina, dividiamo in panetti da 400 grammi, facciamo le pieghe e mettiamo nelle ciotole i panetti, copriamo e facciamo lievitare altre 2 ora a temperatura ambiente.

Versiamo il primo panetto sulla teglia da forno ben unta con l’olio di oliva, stendiamo l’impasto ma non arriviamo ai bordi, copriamo e facciamo lievitare 10 minuti. Allarghiamo adesso fino ai bordi, copriamo e lasciamo lievitare altri 30 minuti.

Possiamo condire la focaccia con passata di pomodoro, gli spicchi di aglio messi interi, le olive e i capperi, un filo di olio e mettiamo in forno a 250° per circa 15 minuti. Togliamo dal forno, togliamo l’aglio e aggiungiamo i filetti di acciughe.

