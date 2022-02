Ricette Zia Cri, facciamo i baci salati

Che delizia i baci salati, la ricetta di Zia Cri di oggi 14 febbraio 2022. E’ una delle ricette di San valentino da E’ sempre mezzogiorno ma i baci salati sono perfetti in tante occasioni. Preparando in casa i baci salati stupiremo tutti perché siamo abituati ai baci dolci e invece questa frolla è salata e il ripieno è a base di formaggio e mortadella, una vera bontà. Come sempre le ricette di Zia Cri sono semplice e anche la ricetta dei baci salati lo è, tutta da non perdere. Ecco come possiamo fare i baci salati che magari farciamo anche con altro, la mousse che preferiamo.

Baci salati ricetta Zia Cri – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per i baci salati: 100 g di farina 00, 80 g di farina di mandorle, 100 g di formaggio grattugiato, 100 g di burro, 1 uovo, sale e pepe

per la mousse di mortadella: 200 g di mortadella, 100 g di ricotta, 100 g di mascarpone

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e il burro freddo ma a pezzetti, dobbiamo ottenere un composto sabbioso, poi uniamo il formaggio, l’uovo e infine sale e pepe. Lavoriamo bene il tutto e avvolgiamo il panetto nella pellicola, mettiamo in frigo per 30 minuti minimo.

Intanto, tritiamo la mortadella al cutter fino a ridurla una crema. Trasferiamo la mortadella in una ciotola, uniamo la ricotta passata al setaccio e il mascarpone, mescoliamo bene in modo da amalgamare tutti ingredienti.

Con l’impasto freddo ricaviamo delle piccole palline di circa 15 g., disponiamo sulla placca con carta da forno e facciamo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Cuociamo i baci a 170° per circa 15 minuti. Lasciamo raffreddare. Farciamo metà mezze sfere con la crema di mortadella, chiudiamo con un’altra mezza sfera non farcita, pressiamo leggermente in modo da farli rimanere attaccati. Continuiamo fino al termine degli ingredienti e serviamo sul piatto da portata.

