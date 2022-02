Montasù, la ricetta del pane di Fulvio Marino

Pane a pasta dura cilindrato, la ricetta del montasù è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 15 febbraio 2022. Da E’ sempre mezzogiorno la ricetta da provare subito, la ricetta di un pane diverso dai soliti, una forma particolare, un pane che possiamo servire così semplice a tavola o farcire come preferiamo, magari con formaggi, salumi, patè salati o anche con qualcosa di dolce, come vogliamo. Come sempre Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ogni giorno ci suggerisce come fare il pane in casa consigliando tutti i passaggi per un risultato perfetto, certo non come il suo ma simile. Ecco come oggi ha preparato questo pane dalla forma particolare, la ricetta del montasù. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì poco prima di mezzogiorno su Rai 1.

Montasù ricetta Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 kg di farina 0, 10 g di lievito birra, 550 di acqua, 18 g di sale, 30 g di olio

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua, ne lasciamo da parte davvero pochissima. Impastiamo e poi aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo ancora. Adesso uniamo l’olio di oliva e completiamo l’impasto.

Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Poi versiamo sul tavolo e dividiamo in pezzature da 200 g e disponiamo sulla teglia, copriamo e lasciamo riposare 20 minuti.

Adesso stendiamo le pezzature con il mattarello, creiamo lingue di impasto, strette e lunghe. Arrotoliamo ogni lingua su stessa fino a metà, facciamo lo stessa dall’altra metà. Prendiamo una parte e la mettiamo sull’altra. Disponiamo la forma di pane nella teglia e facciamo lievitare coperta 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in forno 18 minuti a 200° già raggiunti. Possiamo poi farcire come preferiamo.

