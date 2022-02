Vitello in foglie di limone e patate fantasia, ricetta di Antonio Paolino

Ottima idea il secondo piatto di Antonio Paolino di oggi 15 febbraio 2022, la ricetta del vitello in foglie di limone e le patate fantasia. E’ la ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta per tutta la famiglia e in ogni occasione. La ricetta con il vitello al latte ma ricco di gusto con i pomodori secchi e con pinoli, mandorle e altro. Una ricetta E’ sempre mezzogiorno completa perché con un contorno da provare subito, le patate fantasia. Sono le patate a fisarmonica condite con pancetta, pomodori secchi e formaggio. Ecco la ricetta del vitello in foglie di limone da non perdere.

Ricette Antonio Paolino – Vitello in foglie di limone e patate fantasia

Ingredienti: 800 g di fesa di vitello, 700 ml di latte intero, 30 foglie di limone, 300 g di pomodori secchi sott’olio, 20 g di mandorle pelate, 20 g di pinoli, 40 g di scalogno tritato, 40 g di burro, 100 ml di brodo vegetale, sale e pepe, 20 ml di olio evo

per le patate fantasia: 6 patate, 100 g di pomodori secchi, un rametto di erbe aromatiche, 150 g di pancetta a fette, 80 g di formaggio grattugiato, sale e pepe, 60 ml di olio evo

Preparazione: dobbiamo fare marinare il vitello nel latte per almeno 1 ora in frigo e poi asciughiamo con la carta da cucina. Versiamo le foglie di limone in acqua bollente e salata, 5 minuti di cottura e poi scoliamo, asciughiamo e mettiamo sulla carta forno, formiamo una base.

Versiamo su tutta la carne il pesto di pomodori secchi, pinoli, mandorle, copriamo tutti i lati e disponiamo sulle foglie di limone. Ci aiutiamo con la carta forno e così avvolgiamo le foglie intorno alla carne. Chiudiamo la carta come una caramella, fermiamo con lo spago.

Nella pentola sciogliamo il burro e facciamo soffriggere lo scalogno trotato e disponiamo la carne che facciamo cuocere almeno 3 minuti per lato, uniamo latte e brodo e copriamo. Facciamo cuocere 1 ora e mezza a fiamma bassa e se necessario aggiungiamo altro liquido, il latte. Togliamo la carne, facciamo addensare il fondo di cottura aggiungendo l’amido già sciolto in pochissima acqua.

Per fare le patate fantasia le lessiamo pochi minuti, le peliamo, tagliamo a fisarmonica incidendo ogni patata su tutta la lunghezza ma senza tagliare le fette fino in fondo. Farciamo con pancetta e pomodori secchi, condiamo con olio ed erbe aromatiche, po pepe e formaggio grattugiato e mettiamo in forno circa 45 minuti a 170°.

