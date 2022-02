Filoni di Carnevale, la ricetta di Fulvio Marino

Che bello il pane colorato di Fulvio Marino, il filone di Carnevale che ha preparato oggi 24 febbraio 2025 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ottime le ricette di Carnevale in onda su Rai 1 con Antonella Clerici in questi giorni. Oggi è giovedì grasso, puntata difficile ma con le ricette si va avanti, anche per distrarsi. Fulvio Marino con la ricetta di Carnevale del suo pane colorato ci ha regalato una bella idea, magari possiamo pensare anche ad altri colori. Ecco come si fa il filone colorato, il pane di Carnevale con la ricetta del giovedì grasso di Fulvio Marino.

Ricette Fulvio Marino – Filone di Carnevale E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – Per l’impasto bianco, giallo e nero: 500 g di farina tipo 0, 310 ml di latte, 10 g di lievito di birra, 10 g di sale, 20 g di olio, 20 g di curcuma, 40 g di nero di seppia

Per l’impasto viola: 250 g di farina tipo 0, 125 g di purea di cavolo viola, 25 ml di acqua, 5 g di sale, 5 g di lievito di birra

Preparazione: versiamo la farina nella ciotola, uniamo il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutto il latte freddo e iniziamo a mescolare, impastare, uniamo il sale e il resto del latte. Impastiamo bene e poi aggiungiamo l’olio e impastiamo ancora.Dividiamo l’impasto in tre parti, aggiungiamo in una la curcuma, in una il nero di seppia, l’ultima la lasciamo bianca.

Passiamo all’impasto viola e nella ciotola versiamo la farina, lievito, acqua, impastiamo e uniamo il sale e la purea di cavolo viola, completiamo l’impasto e abbiamo 4 colori.

Mettiamo i 4 impasti in 4 ciotole e copriamo, facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Stendiamo poi ogni impasto e otteniamo dei rettangoli che sovrapponiamo uno sull’altro. Arrotoliamo su se stesso. Con un coltello incidiamo la parte superiore per lungo e facciamo un taglio più profondo, intrecciamo i due lembi ottenuti e formiamo un filone intrecciato. Spennelliamo con l’olio la superficie e facciamo lievitare nella teglia, deve raddoppiare il volume iniziale. Mettiamo in forno 25 minuti a 240° con la teglia a metà forno.