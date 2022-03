La ricetta del pan brioche alle noci di Francesca Marsetti dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno in sostituzione di Fulvio Marino. E’ la ricetta E’ sempre mezzogiorno da provare subito, un pan brioche con le noci, un pane soffice e goloso. Francesca Marsetti consiglia di gustare le fette del suo pan brioche con la confettura di mandarini. Tra gli ingredienti burro, latte e tuorli d’uovo per un risultato soffice da provare subito. Ecco come si fa il pan brioche E’ sempre mezzogiorno, la ricetta di Francesca Marsetti. Non perdete questa e le altre ricette in tv, appuntamento a domani con altre golose idee.

Pan brioche alle noci la ricetta di Francesca Marsetti – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 00, 230 g di latte, 80 g di burro, 25 g di lievito di birra, 8 g di sale, 15 g di zucchero, 50 g di tuorli, 150 g di gherigli di noci

per guarnire: 30 ml di latte, 1 tuorlo, confettura di mandarini

Preparazione: sciogliamo il burro nel latte caldo, lo facciamo a fiamma bassa, poi togliamo dal fuoco e versiamo nei tuorli ma lavoriamo subito. Facciamo raffreddare un po’ e aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato, facciamo sciogliere.

Nella ciotola versiamo la farina e iniziamo ad impastare con il liquido con il latte, quando l’impasto inizia a formarsi aggiungiamo lo zucchero e il sale. Completiamo l’impasto e copriamo, facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto sul tavolo, lo allarghiamo e aggiungiamo le noci tritate in modo grossolano. Ripieghiamo l’impasto sulle noci e diamo la forma del filone. Disponiamo il pane nello stampo da plumcake che abbiamo già imburrato. La lunghezza è di 25 cm. Copriamo e facciamo lievitare sempre a temperatura ambiente per 1 ora. Sbattiamo il tuorlo con il latte e spennelliamo il pan brioche, mettiamo in forno a 180° per 15 minuti. Togliamo lo stampo e mettiamo a 200° per altri 10 minuti. Gustiamo le fette di pan brioche con la confettura di mandarini o con quello che preferiamo.