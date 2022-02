Spiedini di pollo e gamberi, ricetta di Francesca Marsetti

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta degli spiedini di pollo e gamberi, la ricetta di Francesca Marsetti di oggi 14 febbraio 2022. La ricetta delle crocchette di pollo e gamberi è il suggerimento per San Valentino, sono gli spiedini di Cupido ma è ovvio che è il secondo piatto perfetto sempre, ogni volta che vogliamo. Non perdete questa e le altre ricette di Francesca Marsetti dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si preparano gli spiedini di pollo e gamberi, un composto perfetto. Se vogliamo aggiungiamo il peperoncino al piatto completo do contorno.



Ricette Francesca Marsetti spiedini di pollo e gamberi – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per le crocchette: 350 g di petto di pollo, 350 g di code di gambero, 1 scalogno, 10 g di lemon grass, 3 g di curry verde, 50 g di maionese, olio di semi girasole, sale e pepe

per il contorno: 300 g di finocchio, 200 g di carote, 1 peperone rosso, 1 lime, peperoncino secco, coriandolo fresco

Preparazione: tostiamo in padella il curry in polvere ma senza aggiungere grassi, teniamo da parte. In un’altra padella versiamo un po’ di olio e facciamo soffriggere dello scalogno tritato con lemon grass tritato.

Frulliamo il pollo a pezzetti e la polpa di gamberi, a questa crema aggiungiamo il soffritto di lemon grass e scalogno, il curry tostato in padella e la maionese, mescoliamo bene e mettiamo in frigo minimo 1 ora e ben coperto con la pellicola. Togliamo dal frigo e con l’aiuto di due cucchiai facciamo delle crocchette, delle quenelle. Friggiamo subito in un dito di olio di semi ovviamente già ben caldo. Facciamo dorare bene e scoliamo su carta da cucina.

Per fare gli spiedini basta infilzare 5 crocchette nello stecco e poi mettiamo in ogni caso in forno 15 minuti a 200°. Doppia cottura.

Intanto, tagliamo a fettine i finocchi e mettiamo in padella con un pochino di olio. Dopo un po’ uniamo le carote e i peperini a striscioline, facciamo andare a fiamma alta, non devono cuocere molto, sale e peperoncino e serviamo con gli spiedini caldi.

