Mini baguette, la ricetta di Fulvio Marino

Una nuova ricetta di Fulvio Marino per fare il pane in casa, questa volta la ricetta delle mini baguette. E’ il pane francese che piace a tutti, sono i panini più piccoli quelli perfetti da farcire con ciò che vogliamo. Per ottenere delle perfette mini baguette Fulvio Marino consiglia l’autolisi, un preimpasto che lasciamo lievitare 1 ora e poi proseguiamo con l’impasto classico. Più lievitazioni, più lavorazioni su questo impasto e sarà poi una gran soddisfazione sfornare nella nostra cucina le baguette E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette di Fulvio Marino tra pane, pizza, dolci e focacce.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Mini baguette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto – per l’autolisi: 250 g di farina 0, 250 g di farina tipo 2, 300 ml di acqua

per l’impasto: autolisi, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale fine, 35 ml di acqua

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e la farina tipo 2 con i 300 ml di acqua fredda, impastiamo velocemente e abbiamo l’autolisi che copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente.

Trascorsa l’ora aggiungiamo al primo impasto il lievito fresco di birra sbriciolato, un po’ di acqua e impastiamo, aggiungiamo poi il sale e il resto dell’acqua, completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare 1 ora e mezza sempre a temperatura ambiente.

Dividiamo in panetti da 150 grammi, diamo la forma delle mini baguette e copriamo con la pellicola, lasciamo 15 minuti poi allarghiamo un po’ i filoncini e otteniamo dei rettangoli. Ogni rettangolo lo pieghiamo dal lato più lungo verso il centro, lo stesso facciamo con l’altro ma non sovrapponiamo i lembi. Adesso arrotoliamo l’impasto e lo allunghiamo tirando le estremità. Disponiamo su un canovaccio infarinato con il taglio verso l’lato, lasciamo 1 ora a temperatura ambiente e 3 ore in frigo. Disponiamo adesso capovolti sulla teglia infarinata. Facciamo i tagli classici delle baguette e mettiamo in forno 15 minuti a 240°. Il consiglio è quello di spruzzare un po’ di acqua sulla base del forno.