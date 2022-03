I panini mimosa sono i panini gialli che Fulvio Marino ha proposto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, i panini che possiamo preparare in tante occasioni e anche per una festa divertente, per i bambini e per una bella tavola primaverile. Tante come sempre le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da provare e tanti i consigli di Fulvio Marino, Questa volta impastiamo la farina con la purea di zucca ma il colore giallo lo otteniamo aggiungendo anche lo zafferano all’acqua, un bel mix. I panini gialli alla zucca e zafferano di Fulvio Marino li possiamo poi farcire come preferiamo, perfetti con formaggi, affettati o anche altro. Ecco la ricetta dei panini alla zucca dia E’ sempre mezzogiorno, non perdete le altre ricette in tv.

Panini mimosa la ricetta di Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 250 g di purea di zucca, 150 g di acqua allo zafferano, 5 g di lievito di birra, 11 g di sale, 50 g di burro

Per guarnire: semi di sesamo

Preparazione: iniziamo con la zucca, la tagliamo a pezzi e cuociamo in forno senza aggiungere altro. In questo modo la zucca si asciuga e possiamo ottenere la purea che facciamo ben raffreddare.

Nella ciotola versiamo la farina, la purea di zucca, il lievito di birra sbriciolato, quasi tutta l’acqua a cui abbiamo aggiunto lo zafferano e impastiamo. Uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo ancora e solo alla fine aggiungiamo il burro morbido a pezzetti, completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo 6 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in panetti da 40 g, otteniamo delle palline lisce che mettiamo sulla teglia con la carta forno. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare fino a quando raddoppiano il loro volume. Mettiamo adesso in forno a 240° per 12 minuti. Possiamo farcire i panini mimosa come preferiamo, con salumi, formaggi o altro.