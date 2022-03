Tigelle con culatello, la ricetta di Zia Cri

Una ricetta di Zia Cri a cui non possiamo resistere, le tigelle, le golose tigelle farcite con culatello o con quello che preferiamo. E’ la ricetta delle tigelle di Zia Cri, la ricetta di oggi 16 marzo 2022, una golosità rustica che dobbiamo provare tutti. Se non abbiamo la tigelliera possiamo anche cuocere le tigelle in padella. Non vanno invece cotte in forno, perché dobbiamo schiacciarle. L’impasto per fare le tigelle è davvero molto semplice, veloce da preparare con un po’ di strutto ma anche di olio e latte. Seguiamo nel dettaglio la ricetta di Zia Cri per fare delle ottime tigelle che possiamo farcire come preferiamo, con formaggi e salumi, per esempio le fette di culatello.

Ricette Zia C ri E’ sempre mezzogiorno – La ricetta delle tigelle

Ingredienti per le tigelle: 500 g di farina 0, 10 g di lievito di birra, 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di strutto, 8 g di sale, 150 ml di acqua, 150 ml di latte – Per farcire: culatello

Preparazione: Impastiamo la farina 0 con il lievito fresco di birra sbriciolato, il latte, l’acqua e anche lo strutto, l’impasto è davvero semplice da fare; solo alla fine aggiungiamo il sale e i due cucchiai di olio, completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Versiamo l’impasto lievitato sul tavolo e con l’aiuto di un po’ di farina e del mattarello stendiamo ottenendo uno spessore di 1 o 2 cm. Ritagliamo con un bicchiere o con il coppapasta i dischetti. Disponiamo i dischetti sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo e facciamo riposare 15 minuti poi li cuociamo per 4 minuti circa a media temperatura nella tigelliera. Se non abbiamo la tigelliera possiamo cuocerle nella padella coperta con un’altra padella.

Per farcire le tigelle basta tagliarle a metà e scegliere i salumi e i formaggi che preferiamo; Zia Cri sceglie le fette di culatello.