Pane al cioccolato è la nuova ricetta di Fulvio Marino

Che buono il pane al cioccolato di Fulvio Marino, è da provare subito la ricetta del pane al cioccolato di E’ sempre mezzogiorno. Un impasto semplice da provare subito ma occorre un po’ di pazienza perché Fulvio Marino suggerisce più lievitazioni tra temperatura ambiente e frigo. Cacao, cioccolato, lievito madre o lievito fresco di birra ma anche latte e zucchero, poco altro e il pane al cioccolato è pronto. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici. Come lo gustiamo il pane al cioccolato di Fulvio Marino, perfetto per accompagnare cose dolci ma non solo. Ecco la ricetta di oggi 22 marzo 2022.

Pane al cioccolato E’ sempre mezzogiorno – Ricette Fulvio Marino

Ingredienti: 900 g di farina tipo 0, 200 g di cacao, 200 g di lievito madre, 400 g di acqua, 280 g di latte, 40 g di zucchero, 25 g di sale, 350 g di cioccolato a scaglie

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina tipo 0 e il cacao in polvere ovviamente amaro, mescoliamo e aggiungiamo il lievito madre, il latte e quasi tutta l’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo lo zucchero, il sale e l’acqua avanzata. Continuiamo ad impastare e solo alla fine aggiungiamo il cioccolato a scaglie. Copriamo la ciotola e mettiamo in frigo per 4 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul tavolo e dividiamo a metà. Facciamo le pieghe e diamo la forma ai panetti, otteniamo due filoni che disponiamo nei cesti con un canovaccio infarinato e con le pieghe verso l’altro, copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in frigo e lasciamo arte 3 ore.

Adesso disponiamo capovolte le due pagnotte sulla teglia e facciamo dei tagli in superficie, mettiamo in forno 15 minuti a 220° e poi altri 15 minuti a 200°. Facciamo intiepidire e tagliamo il pane al cioccolato a fette.