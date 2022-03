Ricette Fulvio Marino: pitta chiucculiata, la pizza calabrese

La pizza calabrese, la pitta chiucculiata di Fulvio Marino, la ricetta di oggi 25 marzo 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Come sempre Fulvio Marino ci regala ottime pizze, ottime focacce, questa volta la ricetta di una pizza ripiena o forse è una focaccia ripiena. Due dischi di pasta lievitata e Fulvio Marino farcisce la pizza calabrese con tonno, pomodoro cotto, olive, capperi, origano e un filo di olio, una pizza davvero gustosa. Non perdete questa e le altre ricette in tv di Fulvio Marino; ecco come si prepara la pizza calabrese vista oggi in tv.

Pitta chiucculiata di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per l’impasto 300 g di farina tipo 0, 200 g di semola di grano duro, 300 g di acqua, 5 g di lievito di birra, 10 g di sale, 30 g di olio evo

per il ripieno: 200 g di polpa di pomodoro, tonno sott’olio, 20 g di olive nere, 10 g capperi, 1 spicchio di aglio, origano, sale, olio evo, 1 uovo per spennellare

Preparazione: nella ciotola impastiamo le farine con il lievito di birra sbriciolato e quasi tutta l’acqua fredda, solo dopo uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e poi aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Copriamo e mettiamo 1 ora in frigo poi 1 ora e mezza a temperatura ambiente. Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in due pari, una parte un po’ più grande. Copriamo i panetti e lasciamo 45 minuti a temperatura ambiente.

Intanto, cuociamo la passata di pomodoro con olio e aglio, una cottura veloce, facciamo raffreddare.

Stendiamo l’impasto più grande e abbiamo un disco sottile che disponiamo nella tortiera di 32 cm di diametro, ma va bene anche più piccola o poco più grande. Farciamo con la passata di pomodoro fatta sciugare, il tonno sbriciolato e sgocciolato, le olive, i capperi, olio, origano e copriamo con l’altro disco steso sottile. Chiudiamo bene i bordi, copriamo e lasciamo 45 minuti a temperatura ambiente. Spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno a 200° per 20 minuti.