La ricetta dei soffici all’arancia, la ricetta di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno. Puntata del giovedì, 31 marzo 2022 e da E’ sempre mezzogiorno un’altra ricetta golosa proposta da Fulvio Marino. I soffici all’arancia sono ripieni di crema pasticcera e fetta d’arancia zccherata. Nell’impasto dei soffici alla crema di Fulvio Marino c’è anche il succo d’arancia. Sono soffici dolci, un pane dolce e goloso perfetto per la merenda, per la colazione, per un’occasione speciale per stupire con gran gusto i nostri cari. Ecco la ricetta dei soffici con crema pasticcera e arancia di Fulvio Marino. Non perdete le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Soffici all’arancia

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina 0, 20 g di lievito di birra, 200 g di zucchero, 400 g di uova, 220 g di succo di arancia, 1 bacca di vaniglia, 18 g di sale, 250 g di burro

per guarnire: crema pasticciera all’arancia, Arancia a fette, Zucchero semolato

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e aggiungiamo il lievito di birra fresco sbriciolato, le uova che abbiamo già un po’ battuto a parte, quasi tutti il succo d’arancia e impastiamo e aggiungiamo lo zucchero, impastiamo e uniamo il sale e il succo d’arancia avanzato. Completiamo l’impasto aggiungendo il burro morbido a pezzetti un po’ alla volta e la vaniglia, i semini. Mettiamo in frigo la ciotola ben coperta, lasciamo per 12 ore.

Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo in panetti da 80, otteniamo le palline ripiegando i panetti su loro stessi, non lavoriamo troppo. Copriamo e facciamo lievitare per 1 ora e mezza a temperatura ambiente.

Ci aiutiamo con un po’ di farina e schiacciamo i panetti, otteniamo le pizzette con il bordo alto. Disponiamo sulla teglia con carta forno e farciamo conn la crema pasticcera. Aggiungiamo sopra una fetta sottile di arancia senza buccia che abbiamo passato nello zucchero semolato. Mettiamo in forno circa 10 minuti a 180°.