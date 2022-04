Falia, la focaccia ripiena: le ricette di Fulvio Marino

Anche questa focaccia di Fulvio Marino è da non perdere, è la ricetta della faila, la focaccia ripiena preparata oggi 1 aprile 2022 a E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta che come tutte le ricette di Fulvio Marino parte dall’impasto e magari arriva al ripieno, in questo caso i broccoletti ripassati in padella. “La Falia, sul cui nome non esistono tracce certe (c’è chi azzarda possa essere il nome di una fornaia che aveva portato avanti la tradizione di questa tipica focaccia), pare sia nata come elemento base della dieta dei pastori; secondo la tradizione, infatti, si consumava nelle campagne di Priverno per pranzo in modo particolare farcita con broccoletti della Valle dell’Amaseno ortaggi tipici di questa zona” scrive Fulvio Marino su Instagram. Ecco la ricetta della focaccia con i broccoli.

Focaccia faila di Fulvio Marino – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 800 g di farina tipo 2, 200 g farina tipo 0, 700 g di acqua fredda, 7 g di lievito di birra fresco, 23 g di sale, 30 g di olio evo

per farcire: 300 g di broccoletti ripassati, olio evo, sale grosso

Preparazione: impastiamo le farina con quasi tutta l’acqua e il lievito, dopo 10 minuti uniamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e solo quando l’impasto è morbido versiamo l’olio e impastiamo altri 3 minuti. Mettiamo l’impasto nella ciotola ben unta e copriamo con la pellicola, mettiamo 12 ore in frigo.

Formiamo palline da 300 g e facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente coperte. Stendiamo le palline ci aiutiamo con la farina, disponiamo sulla teglia con carta forno e ungiamo con olio, facciamo i solchi tipici della faila sulla superficie dell’impasto. Guarniamo con il sale grosso e mettiamo 15 minuti in forno a 250°. Farciamo con i broccoli ripassati in padella.