Ricette Zia Cri: torta rustica squacquerone, rucola e piselli 

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 2 maggio 2022 la ricetta della torta rustica con squacquerone, rucola e piselli, la ricetta di Zia Cri. Come sempre Cristina Lunardini ci delizia con le sue ricette semplici e molto golose. Una torta salata con la pasta di piada fatta con farina, strutto, bicarbonato, sale e acqua tiepida davvero molto semplice. Per la farcia della torta salata di Zia Cri i cipollotti, i piselli, la rucola, la ricotta, il formaggio grattugiato e lo squacquerone. Non perdete questa e le altre ricette con Zia Cri e Antonella Clerici, le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Torta rustica squacquerone rucola e piselli

Ingredienti: per la pasta (piada), 400 gr. di farina 1, 50 gr. di strutto, 7 gr. di sale, 150\170 gr. di acqua tiepida, 3 gr. di bicarbonato

Per la farcia: 500 g squacquerone, 250 g ricotta, 60 g formaggio grattugiato, 3 mazzi di rucola, 150 g piselli freschi, 2 cipollotti, sale, pepe, olio

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti della pasta della piada, quindi la farina 1 con l’acqua tiepida, sale, bicarbonato e strutto e facciamo riposare coperta.Tritiamo i cipollotti e li rosoliamo in padella con un filo d’olio, uniamo anche i piselli e cuociamo per 10 minuti, aggiungiamo anche un po’ di acqua. A parte puliamo la rucola, laviamo e tritiamo sottile.Misceliamo la ricotta con lo squacquerone, il formaggio grattugiato, uniamo la rucola e i piselli raffreddati, aggiustiamo di sale e pepe, amalgamiamo bene il tutto.Tiriamo la pasta molto sottile e rivestiamo una tortiera non troppo alta, perfetta quella per crostata, bucherelliamo il fondo della pasta, versiamo il ripieno, livelliamo e chiudiamo la torta con un altro disco di pasta tirata molto sottile. Facciamo qualche foro con una forchetta, decoriamo con la pasta avanzata e spennelliamo con dell’olio. Mettiamo in forno a 180° per 40 minuti circa. Decoriamo con ciuffi di ricotta lavorata.